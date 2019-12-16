Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Рейтинг оперирует усредненными показателями, следовательно, значительная часть граждан России тратит на продукты куда больше, чем треть своих доходов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 декабря, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования РИА Новости.

Как сообщалось ранее, по данным этого рейтинга граждане России тратят на приобретение еды 30,2% доходов, на 1% меньше, чем годом ранее. По этому показателю Россия занимает 31 место из 40 изученных исследователями европейских стран. Наименьшую долю доходов на еду тратят в Люксембурге — 8,4%, наибольшую — на Украине (50%).

« Во-первых, нужно обратить внимание на то, что речь идет об усредненном показателе. Это означает, что значительная часть граждан тратит на еду куда больше трети доходов: по данным некоторых исследований — половину, а то и 70%.

Во-вторых, если доля расходов на еду снизилась на 1%, это может означать, что люди теперь вынуждены больше тратить, к примеру, на коммунальные расходы, где цены растут быстрее.