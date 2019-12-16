Санкт-Петербург, 16 декабря 2019, 12:45 — REGNUM Рейтинг оперирует усредненными показателями, следовательно, значительная часть граждан России тратит на продукты куда больше, чем треть своих доходов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 декабря, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования РИА Новости.
Как сообщалось ранее, по данным этого рейтинга граждане России тратят на приобретение еды 30,2% доходов, на 1% меньше, чем годом ранее. По этому показателю Россия занимает 31 место из 40 изученных исследователями европейских стран. Наименьшую долю доходов на еду тратят в Люксембурге — 8,4%, наибольшую — на Украине (50%).