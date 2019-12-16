Москва, , 12:40 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel возобновил поставки своих автомобилей в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По сообщению пресс-службы марки, первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма уже появились в автосалонах страны. Среди моделей, представленных компанией в России, внедорожники Opel Grandland X и Zafira Life.

Кроме того, группа PSA приступила к производству семейства van Zafira Life на своем заводе в Калуге. Что касается модели Opel Vivaro, то она начнёт собираться в России с начала 2020 года.

«Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране (в России — ред.) в ближайшие годы. Это включает в себя предложение более широкого ассортимента продукции. В ближайшие годы будет происходить как минимум один крупный запуск модели Opel каждый год», — сказал генеральный директор региона Евразия Пол Уиллкокс.

Напомним, по итогам трёх кварталов нынешнего года на вторичном автомобильном рынке РФ было продано 87 863 автомобиля немецкой марки Opel. Это на 4,4% меньше, чем год назад.

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