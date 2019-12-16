Киев, , 12:32 — REGNUM Закрома на Украине давно иссякли, из сусеков и загашников выгребли всё и уже воруют из убытков госкорпораций, международных кредитов и внутренних займов, заявил украинский экономист Александр Гончаров, комментируя ситуацию в экономике страны.

Экономист отмечает, что власти в Киеве по сути «разводят» терпеливое население на повышении цен за газ и электроэнергию, а также — на тарифы ЖКХ и коммунальные услуги, чтобы хоть что-то подбросить в «коррупционный схематоз». Он напоминает, что, согласно официальным данным, поступления от «Нафтогаза» составили около 14% общих доходов госбюджета за 11 месяцев 2019 г. — «а это всё деньги из наших карманов».

Но, в отличие от политических «патриотов», отмечает Гончаров, у рядовых людей на Украине карманы не бездонные.

«А если еще их после введения в «идеологический» транс обдирают как липку, то, протрезвев, они покидают Украину в поисках лучшей жизни… Кстати, по словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, — это ежемесячно более 100 тыс. украинцев. Оказывается, нашим «патриотам» и этого недостаточно, чтобы умерить свой пыл», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре президент Зеленский, выступая на одном из форумов, назвал Украину «самым привлекательным стартапом», заявив, что рассчитывает на сочетание реформ и инвестиций, которые обеспечат стране экономический скачок.

8 ноября Зеленский подписал официальный указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства.