Киев, , 12:23 — REGNUM По состоянию на понедельник, 16 декабря, 21 область Украины и столица страны, город Киев, на 100% подключены к отоплению.

Соответствующую информацию обнародовало украинское минэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM

Проблемы с поставкой тепла остаются в трех областях Украины — в Запорожской области, в Кировоградской и Полтавской, отмечает министерство.

Ведомство информирует, что во всех трех регионах есть лишь по одному проблемному объекту — без тепла остаются два учебных заведения и жилой дом. Также министерство сообщает, что 16−17 декабря проблемы в этих местах должны устранить.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины обещали окончательно решить проблемы с отоплением до 12−15 декабря.