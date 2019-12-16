Финикс , США, 16 декабря 2019, 12:10 — REGNUM На аукционе Leake Auctions 18 января 2020 года будет продаваться эксклюзивный автодом Westcraft Capistrano 1950 производственного года выпуска. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.
Торги пройдут в американском штате Аризона.
Отреставрировал 69-летний 33-футовый (длиной около 10 м) автотрейлер Лукас Лакнер. Его восстановлением он занимался почти 11 лет. Фургон выполнен в стиле арт-деко 1930-х годов. Однако он оснащён новейшей техникой.
Стоит отметить, что этот автодом самый большой в семействе Westcraft. Произведён Westcraft 'Capistrano' был в штате Калифорния фирмой Westcraft Manufacturing Company в 1950 году.
Отдельно стоит отметить освещение, которое было создано с учётом общей стилистики. Также Ланкер установил в фургон современный телевизор, аудиосистему, водяное отопление и систему дистанционного управления.
Ранее на автосалоне Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе немецкая автокомпания Hymer представила фургон будущего VisionVenture. Отличительной особенностью этого автодома является его футуристический дизайн, который основан на модели Mercedes-Benz Sprinter.
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