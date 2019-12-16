Москва, , 12:05 — REGNUM Нельзя утверждать, что России сейчас нужны кадры с определенными жёсткими или мягкими навыками работы. Важно понять, что нужна кардинальная технологическая перестройка экономики, модернизация и автоматизация, под которую и формировать опережающими темпами востребованные компетенции, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» рэу Фарида Мирзабалаева, комментируя самые востребованные профессии в 2020 году.

«Перед экономикой стоит задача создания 25 млн высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года. Это связывают с востребованными профессиями при составлении прогнозов. Какова же методика прогнозов?

В каждом регионе России своя методика прогнозирования и здесь кроется методологическая проблема.

Можно с уверенностью сказать, что экономике нужны квалифицированные и высококвалифицированные специалисты ориентированы как на сегодняшние так и перспективные потребности экономики.

И ещё — необходимо обеспечить приоритетность трудоустройства российских специалистов и рабочих, срочно решать проблему повышения зарплат, защиты рынка труда от ложных образовательных сигналов и некачественных образовательных сертификатов.

Кроме того, Россия не использовала потенциал внутренней миграционной мобильности.

Общей тенденций на перспективу является рост высококвалифицированных и квалифицированных работников. Численность со средней квалификацией будет уменьшаться, что связывают с роботизацией и цифровизацией», — высказала своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году самыми необходимыми специалистами среди профессионалов узкой квалификации — программисты, инженерно-технические работники высокой квалификации.

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