Сеул, , 12:04 — REGNUM В ноябре 2019 года иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года чистый отток средств составил 2,83 трлн вон (~$2,41 млрд).

Известно, что иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний на протяжении четырех месяцев подряд. В августе чистый отток средств составил 2,34 трлн вон (~$1,99 млрд), в сентябре — 915 млрд вон (~$780,7 млн), в октябре — 348 млрд вон (~$296,9 млн).

Инвесторы из США продали акции на сумму 2,38 трлн вон (~$2,03 млрд), Виргинских островов — 800 млрд вон (~$682,6 млн), Каймановых островов — 560 млрд вон (~$477,8 млн).

С другой стороны, инвесторы из Люксембурга, напротив, приобрели акции на сумму 514 млрд вон (~$438,5 млн), Великобритании — 462 млрд вон (~$394,2 млн), Ирландии — 380 млрд вон (~$324,2 млн).

В ноябре текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 1,38 трлн вон (~$1,17 млрд), а продали —1,7 трлн вон (~$1,45 млрд).