Барнаул, , 12:00 — REGNUM Инициатива с расселением по ипотеке, как дополнительная возможность решения проблемы ветхого и аварийного жилья, имеет право на существование, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Вместе с тем, комментируя эту идею корреспонденту ИА REGNUM, он заявил, что никакую ипотеку владельцы аварийных домов не вытянут:

«Как дополнительная возможность для решения проблемы ветхого и аварийного жилья поправка, конечно же, имеет право на существование. Ей смогут воспользоваться люди, которые хотят как можно быстрее получить новое жильё и готовы потратить на это свои средства.

Другой вопрос, что среди жителей аварийных домов таких людей меньшинство. Большинство же относится к категории малоимущих. Никакую ипотеку они не вытянут. И без помощи государства перебраться из разваливающегося жилья им не удастся. Главное, чтобы государство, пользуясь новым законом, не уменьшило объем средств, выделяемых на решение проблемы.

Нужно помнить, что расселение ветхого и аварийного жилья, помимо социального, имеет и вполне осязаемый экономический эффект: оживляется сфера строительства, которая «тянет» за собой и остальные отрасли. На этом вопросе нельзя экономить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой расселить жителей аварийных домов за счет ипотеки по пониженной ставке выступил депутат Государственной думы Дмитрий Юрков («Единая Россия»).

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