Веллингтон, , 12:09 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что официальное расследование гибели людей во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд может занять около года, об этом 16 декабря сообщает Reuters.

Если суд установит лиц, ответственных за гибель людей, то им может грозить до пяти лет тюрьмы, подчеркнула глава правительства, выступая в парламенте.

По ее словам, власти страны также выделят порядка $3 млн 200 тыс. на поддержку пострадавших от извержения вулкана малых предприятий.

Как передавало ИА REGNUM, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли по меньшей мере 16 человек, двое человек числятся пропавшими без вести. 26 человек пострадали и находятся на лечении.

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