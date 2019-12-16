Омск, , 11:55 — REGNUM Структура расходов домохозяйства — один из ключевых показателей уровня жизни населения и экономической отсталости от других стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание.

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«Еда — это базовая потребность человека и в подобных исследованиях всегда является основополагающей статьёй расходов. Чем больше у человека остаётся денег после покупки еды, тем выше его фактический уровень жизни. Уровень жизни россиян, скорее, приближается к уровню жизни экономически отсталых государств, а население, относительно европейских стран и США, бедное. Если сейчас в ряде европейских стран и в США доля расходов на еду в среднестатистическом домохозяйстве составляет около 10%, то в России это уже треть от доходов семьи. В начале 20 века в США среднее домохозяйство тратило на еду около 50% своих доходов. Из этого мы можем судить о том, что качество жизни россиян примерно соответствует качеству жизни жителей США первой половины и середины двадцатого века», — подчеркнул Андрей Рудаков.

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«Мы могли бы сделать вывод о том, что в России могут быть более высокие цены на продовольственные товары, но это не будет соответствовать действительности. С одной стороны, в России есть мощный аграрный потенциал, который пусть и не в полной мере, но использован, есть собственная сельскохозяйственная продукция. С другой стороны, и сами россияне в значительной части массово покупают наиболее дешёвые продукты — гречку, макаронные изделия, яйца. Если посетить наиболее распространённые сетевые магазины, мы практически не увидим качественных и дорогих сыров или мясных изделий — на них просто нет спроса», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, в связи с этим возникает вопрос, почему в стране, являющейся крупнейшим экспортёром нефти и газа, столь низкий уровень жизни населения, и что с этим возможно сделать?

«Если не рассуждать популистическими идеями о национализации, которая, к примеру, не сильно помогла экономике Венесуэлы, то лучшим примером становится Техас — штат США с ВВП, уже практически превышающим суммарный бюджет Российской Федерации. Техас является нефтедобывающим штатом, но суммарная добычи нефти там в 2,5 раза меньше, чем в России. Главная причина успеха — многоотраслевая экономика. К примеру, этот штат занимает первое место в США не только по добыче нефти, но и по выработке ветровой энергии. Техас обладает мощным сельскохозяйственным сектором, является ведущим центром современных технологий и промышленного производства, авиастроения, биотехнологий и медико-биологических наук», — рассуждает Андрей Рудаков.

Он добавил, что создание эффективной многоотраслевой экономики невозможно без гарантий прав на частную собственность.

«Без экономических преобразований мы ещё долгое время будем жить в условиях, когда большая часть доходов семьи расходуется на еду, а не на отдых, качественную медицину, образование, повышение уровня культурного развития. И чем дольше россияне будут находиться в таком положении, чем менее конкурентоспособной будет становиться страна на международном рынке», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно инфографике о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители европейских стран, граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка.