Керчь, Крым, , 11:44 — REGNUM Услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста оцениваются в 287,1 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок в тендере госпредприятия «Крымская железная дорога».

«Обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП. Начальная (максимальная) цена контракта — 287,1 млн рублей. Период оказания услуг — круглосуточно с момента заключения договора до 1 июля 2020 года», — говорится в техзадании.

Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 23 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

По теме: Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту

Читайте ранее в этом сюжете: Арки Крымского моста подсветили цветами флага России