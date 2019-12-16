Керчь, Крым, 16 декабря 2019, 11:44 — REGNUM Услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста оцениваются в 287,1 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок в тендере госпредприятия «Крымская железная дорога».
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 23 декабря 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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