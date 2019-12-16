Москва, , 11:31 — REGNUM В Госдуме осудили планы по расширению прогнозного плана приватизации.

«Приватизация — любимое оружие либералов. В любой непонятной ситуации они начинают приватизировать, пуская народные и государственные активы оптом и в розницу», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020−2022 годы, включив в него дополнительные активы, заявили в Минфине.

Глава Минфина Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации.