Берлин, , 11:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen в течении двух лет представит для рынка Индии четыре новые модели кроссоверов. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Официальная премьера всех четырёх кроссоверов Volkswagen планируется на автошоу в столице Нью-Дели в начале следующего года. При этом автопроизводитель не будет отказываться от имеющихся на индийском авторынке моделей, таких как Polo, Vento, Tiguan и других.

Директор Volkswagen Passenger Cars India Штеффен Кнапп сообщил, что на производство, исследование и разработку своих моделей в Индии группа Volkswagen намерена потратить около 1,1 млрд долларов.

На данный момент на заводе компании в Индии трудятся 650 инженеров, однако в будущем количество сотрудников предприятия должно превысить 5000 человек.

Напомним, за первые одиннадцать месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 6 885 единиц легких коммерческих машин компании Volkswagen, что на 1,2% больше результата прошлого года. При этом в ноябре 2019 года в России было продано 735 единиц автомобилей сегмента LCV (-0,7%).

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