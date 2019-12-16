Бишкек, , 11:18 — REGNUM Общая сумма финансовых нарушений в министерстве транспорта и дорог Киргизии по итогам 2018 года составила 109,2 млн сомов ($1,56 млн), сообщает 16 декабря издание K-News со ссылкой на данные Счетной палаты республики.

Отмечается, что финансовые нарушения при завышении объемов строительно-монтажных работ составили 105,3 млн сомов ($1,51 млн), при необоснованных выплатах заработной плате — 480,7 тыс. сомов ($6,9 тыс.), при завышении кредиторской задолженности и сокрытии по дебиторскому учету — 3,14 млн сомов ($45 млн).

В Счетной палате уточнили, что восстановлению подлежит 108,7 млн сомов ($1,56), из которых во время аудита восстановлено 35,3 млн сомов ($505 тыс.).

Напомним, в декабре 2019 года Счетный комитет Киргизии выявил финансовые нарушения в бюджете Бишкека за 2017−2018 годы на 1,3 млрд сомов ($18,6 млн).