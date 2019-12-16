Тюмень, , 11:18 — REGNUM Тюменских чиновников обучат правилам русского языка за 28,6 тыс. рублей. Подведены итоги тендера, объявленного Управлением делами правительства Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Причём изначальная цена на услугу составляла 71,5 тыс. рублей. Но фирма из Ставрополя готова обучить 13 тюменских чиновников на курсах «Русский язык на государственной гражданской службе» дистанционным методом в 2,5 раза дешевле.

Служащие в процессе обучения должны избавиться от типичных орфографических и пунктуационных ошибок в деловом тексте, говорится в техническом задании.