Уфа, , 11:21 — REGNUM Девять животноводческих ферм заработают в Башкирии в следующем году. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы ведомства, четыре из девяти животноводческих ферм, которые планируются сдать в конце 2019 года — начале 2020 года откроют свои производства на основе ранее существующих ферм. Еще четыре новые фермы будут открыты в рамках инвестиционных площадок, не обеспеченных инфраструктурой.

Об одном из таких предприятий рассказал вице-премьер правительства Башкирии, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По его словам, животноводческий комплекс «Семено-Макарово», объем инвестиций в который составил 2,9 млрд рублей, рассчитан на 2800 голов. То есть предприятие будет выдавать более 80 тонн молока в сутки. А 16 декабря комплекс в тестовом режиме откроет доильный зал. Помимо молочного направления, комплекс будет разводить племенной скот.