Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM За год продовольственные товары в Бурятии подорожали примерно на 6%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, стоимость минимального набора продуктов питания в республике в ноябре составила 4363 рубля.

Однако есть среди продуктов настоящие рекордсмены по росту цен. Так, крупы и бобовые в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года подорожали на 24,9%. Так, килограмм риса в республике стоит в среднем больше 74 рублей, пшено — 73,27 рублей, гречка — 59,3 рубля, горох и фасоль — 54,1 рубль.

Рыба и морепродукты подорожали в среднем на 15%, сливочное масло — на 12%, макароны и плодоовощная продукция — на 11%. Стоимость мяса выросла на 4,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане России тратят 30,2% заработка на питание, еще 3% приходится на покупку спиртного и табачных изделий. На культурный досуг приходится 7,7% заработка.

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