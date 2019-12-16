Москва, , 11:17 — REGNUM У большинства жителей РФ расходы на еду намного превышают 30% от их доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги исследования, которое показало, что граждане РФ тратят 30,2% своего бюджета на приобретение продуктов питания.

«Расходы на еду в интервале от 30% до 40% от общих расходов — это признак среднеразвитой страны. Свыше 40% — это слаборазвитая. Соответственно, если меньше 30%, то это высокоразвитое государство. Мы как раз попадаем в среднеразвитые, так что ситуация не настолько плохая. Однако, насколько я понимаю, это данные, которые получаются в результате оценки средних расходов. А средние статистики у нас бывают очень разные, — сказал Колганов. — Например, среднеарифметическая заработная плата в России — 47 тысяч, медианная — 34 тысячи, а модальная заработная плата, то есть наиболее распространённая, и вовсе 23 тысячи. Этот же подход можно применить и к удельному весу расходов на питание».

Таким образом, как пояснил экономист, у большинства жителей РФ расходы на питание выше, чем 30%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование РИА Рейтинг показало, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание, еще 3% приходится на покупку спиртного и табачных изделий.