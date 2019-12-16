Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области задержан грузовой автомобиль, который перевозил крупную партию контрафактных товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Грузовик следовал из Казахстана. В кузове транспортного средства обнаружены поддельные презервативы и зажигалки — 10 тыс. единиц продукции. Товары маркированы известными товарными знаками.

Самарские таможенники направили запросы правообладателям. По одному товарному знаку получено подтверждение признаков, указывающих на контрафактность товаров. Экономический ущерб оценивается в 335 тыс. рублей.