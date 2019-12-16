Москва, , 11:14 — REGNUM По итогам ноября 2019 года топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом от иностранных брендов составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавил этот список американский компактный автомобиль Ford Focus, чьи продажи в ноябре 2019 года составили 11 тыс. экземпляров, что на 9% ниже уровня 2018 года.

Не намного отстают от него южнокорейские модели Hyundai Solaris и KIA Rio. Их перепродажи в ноябре 2019 года в России составили 10 тыс. и 9 тыс. экземпляров соответственно. Стоит отметить, что данные модели закончили месяц с положительной динамикой продаж (+14% и +12%).

Четвертое и пятое места соответственно занимают модели японской компании Toyota — Corolla (8,7 тыс. ед.; — 5%) и Camry (7,1 тыс. ед.; +2%).

Также в список самых распространенных на вторичном авторынке нашей страны иномарок вошли: Renault Logan (7,1 тыс. ед.; 0%), Chevrolet Niva (6,8 тыс. ед.; +2%), Volkswagen Polo (5,6 тыс. ед.; +12%), Opel Astra (5 тыс. ед.; — 7%) и Skoda Octavia (4,7 тыс. ед.; +3%).

Напомним, по данным «Автостат Инфо», продажи иномарок в России в ноябре упали на 3,5%, до 968, 5 тыс. авто.

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