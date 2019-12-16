Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве многие участники программы реновации жилья хотят докупить дополнительную площадь при переезде в новые дома, сообщили в Стройкомплексе.

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Так, столичный Фонд реновации жилой застройки заключил договоры уже с 420 семьями на докупку дополнительных метров, ещё 36 договоров находятся в работе.

По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в 2019 году хотят переселиться в жилье большей площади на 40% участников реновации, чем в 2018 году (267 против 189).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные квадратные метры.

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