Биробиджан, , 11:08 — REGNUM Срок сдачи в эксплуатацию железнодорожного моста через Амур, строительство которого ведётся в Еврейской автономной области, сдвигается на полгода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сдвиг сроков, как заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, связан с изменением проекта. Полпред рассказал, что подрядчики и финансирующие организации пытаются изменить проект без привлечения средств из федерального бюджета. Он заявил, что власти готовы их поддержать, поскольку «тратить лишние бюджетные деньги точно не хочется». Фонд развития Дальнего Востока и подрядчик разрабатывают новую схему финансирования совместно с Газпромбанком.

«Делают новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, где опоры уже поставлены, она намного глубже проектных отметок. Проект объективно надо менять. Я такое поручение делал», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести в эксплуатацию мост в Еврейской автономной области предполагалось ещё в сентябре, но в то время полноводность Амура помешала завершить выполнение строительных работ.