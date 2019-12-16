Омск, , 10:43 — REGNUM В России цены на продукты питания высокие по отношению к заработку граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, комментируя информацию о том, что граждане России тратят на питание 30,2% заработка.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В России довольно значительная часть граждан, у которых заработная плата немного больше МРОТ. Цены на продукты питания, коммунальные и прочие услуги стабильно растут, а заработная плата «топчется на месте». Соответственно разрыв увеличивается», — подчеркнул Сергей Кондаков.

По его словам, пока страна не избавится «от коррупции, взяток, кумовства, безграмотной экономической политики, ситуация будет медленно усугубляться».

«Полагаю, что необходима иная экономическая политика, политика созидания. Необходимы чёткие и прозрачные правила игры для бизнеса», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое показало, что граждане России тратят на покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета.

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