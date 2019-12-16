Владивосток, , 10:44 — REGNUM К концу 2019 года общее число южнокорейских туристов, посетивших Дальний Восток России, может достигнуть отметки в 300 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Приморского края.

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь текущего года Приморский край посетили 245 663 туриста из Южной Кореи, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в 2016 году Приморский край посетили 50 тыс. южнокорейцев, однако в последние годы эта цифра стремительно растёт.

Эксперты полагают, что основными причинами увеличения турпотока являются увеличение бюджетных авиарейсов и влияние соглашения о безвизовом режиме.