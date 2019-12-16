Владивосток, , 10:40 — REGNUM По итогам ноября 2019 года самой продаваемой моделью на дальневосточном авторынке стали немецкий седан Volkswagen Polo. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за прошлый месяц в Дальневосточном федеральном округе было продано 1,7 тыс. новых легковых автомобилей — на 17% меньше, чем год назад.

Первое место по продажам здесь занял Volkswagen Polo, чьи продажи в ноябре 2019 года составили 117 единиц. Вторая строчка в рейтинге самых популярных авто на авторынке Дальнего Востока принадлежит японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Стоит отметить, что эта модель занимала лидирующее место в подобном рейтинге в октябре этого года. А в ноябре ее продажи составили 99 экземпляров.

На третьем месте оказался еще один представитель японской компании Toyota — кроссовер RAV4, показатель продаж которого в ноябре составил 81 авто.

На четвертой и пятой строчках оказались автомобили УАЗ «Патриот» (73 ед.) и Toyota Land Cruiser (61 ед.).

Напомним, в ноябре 2019 года продажи автомобилей с пробегом в России упали на 2,3%, до 463,4 тыс. экземпляров.

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