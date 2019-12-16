Якутск, , 11:05 — REGNUM В арктических районах Якутии началась реализация программы по переселению из аварийного жилья. За пять лет новоселье справят 8,5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О развитии арктических районов Якутии сказал в своём послании Госсобранию республики глава Айсен Николаев16 декабря.

«Поручаю минстрою и министерству Арктики Якутии разработать в течение 2020 года типовые проекты социальных объектов для различных типов поселений в Арктике. Новые общественные здания в арктических районах должны быть многофункциональными, насыщенными всевозможными сервисами для жителей, с передовыми инженерно-техническими и энергосберегающими решениями», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Чурапча Якутии 122 человека получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья.