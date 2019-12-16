Москва, , 10:33 — REGNUM Казахстан играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина по случаю Дня независимости Казахстана, сообщили 16 декабря в пресс-службе российского лидера.

Телеграмма направлена на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин отметил успехи республики в социально-экономической, научно-технической и других областях. Глава государства добавил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана. Поздравления также направлены первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

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