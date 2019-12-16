Харбин, Китай, , 10:30 — REGNUM Богатая углем китайская провинция Хэйлунцзян на северо-востоке страны всё больше уделяет внимание «чистому» газу, нежели «грязному» углю в своем энергетическом балансе, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

За первые 11 месяцев 2019 года доля экологически чистой энергии в генерации Хэйлунцзяна выросла на 22,7% в годовом исчислении или до 14,54 млрд кВт/ч, сообщили в компании State Grid Heilongjiang Electric Power Co., Ltd.

При этом Хэйлунцзян является крупным регионом Китая, добывающим уголь и очень прочно завязанным на угольную энергетику. Это, в свою очередь, приводит к огромному количеству выбросов диоксида серы, оксида азота и угольной пыли.

Для борьбы с загрязнением власти вкладывают всё больше денежных средств в «чистую» энергетику, дабы заменить угольные электростанции. Местные власти также переводят отопительные котельные, работающие в зимний период, с угля на различные источники «чистой» энергии.