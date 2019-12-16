Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM В Бурятии назвали имя нового руководителя регионального министерства экономики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, глава Алексей Цыденов подписал указ об назначении на эту должность заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Кочетовой.

Напомним, кресло министра экономики освободилось почти полгода назад, когда в июле ушёл в отставку Александр Бардалеев. Он проработал на этой должности с декабря 2017 года. В октябре 2019 года он был назначен министром экономического развития соседнего Забайкальского края. В Бурятии с июля врио министра была Елена Тыжинова.

Екатерина Кочетова является уроженкой города Ирбит Свердловской области. В 2001 году она окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Экономист-менеджер», работала бухгалтером и консультантом по бухучёту в различных структурах. С февраля 2018 года являлась заместителем министра промышленности и торговли Бурятии.

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