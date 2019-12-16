Ульяновск, , 10:22 — REGNUM Автобусный парк Ульяновска пополнится на 111 автобусов до конца года, заявил глава Ульяновской области Сергей Морозов на прямой линии с жителями региона.

«Когда мы начали решать проблемы с общественным транспортом, оказалось, что целый ряд автобусов находится в ужасном состоянии. Сейчас ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Мы не только приводим в порядок действующий парк автобусов, но активно закупаем новые», — заявил губернатор.

По словам Морозова, обновление автобусного парка коснется как Пассажирского автотранспортного предприятия №1, так и коммерческих перевозчиков. Он также отметил, что на каждом автобусе будет установлен прибор для отслеживания выхода водителя на маршрут. Глава региона заверил, что благодаря этому нововведению ульяновцам больше не придется подолгу ждать автобусы на остановках.

Напомним, с целью оказания поддержки регионам России в обновлении парка социально значимой техники, Министерство промышленности и торговли РФ планирует до конца 2019 года поставить в регионы 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов.

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