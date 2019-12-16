Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на 199 поправок, которые были внесены в проект закона о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 год, бюджетных ресурсов хватит. Однако, уточнил он, требуется находить ресурсы для решения большего числа социальных задач.

Напомним, расходы бюджета Новосибирской области в 2020 году на социально значимые направления увеличатся почти на 4,3 млрд рублей.

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«В этом году мы вводим шесть школ, в заделе на ближайшие два года — 11 школ, но даже этих темпов недостаточно, — отметил Андрей Травников. — Правительство Новосибирской области будет изыскивать любые дополнительные возможности для начала строительства и ремонта школ. Муниципалитетам необходимо своевременно готовить проектно-сметную документацию, земельные участки, план и график перераспределения учеников на период проведения ремонтных или строительных работ. Школ в Новосибирске будет строиться больше, чем запланировано сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Новосибирской области на 2020 год составят более 176 млрд рублей, расходы — более 181 млрд рублей, дефицит — около 5,5 млрд рублей. Доля федеральных средств в областном бюджете составит 37 млрд рублей.