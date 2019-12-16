Москва, , 10:14 — REGNUM Результаты исследования, которое показало, что жители РФ тратят на еду только 30,2% своего бюджета, не «бьется» с данными официальной статистики и повседневного наблюдения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Сами по себе такие цифры свидетельствуют о достаточно приличном уровне жизни, — сказал Делягин. — Это не кромешная бедность, это не массовая обеспеченность, но это вполне нормально. На месте Медведева и компании я бы этим гордился и хвастался. Люди живут неплохо. Однако с данными официальной статистики и данными повседневного наблюдения это не бьется. Поэтому я думаю, что надо внимательнее посмотреть на методологию. В целом у меня нет оснований думать, что жители РФ в будущем будут жить лучше, но правительство на это надеется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что информация о том, что жители РФ тратят на еду чуть больше 30% своего бюджета, выглядит как приукрашивающая действительность.

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