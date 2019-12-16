Москва, 16 декабря 2019, 10:14 — REGNUM Результаты исследования, которое показало, что жители РФ тратят на еду только 30,2% своего бюджета, не «бьется» с данными официальной статистики и повседневного наблюдения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что информация о том, что жители РФ тратят на еду чуть больше 30% своего бюджета, выглядит как приукрашивающая действительность.
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