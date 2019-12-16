Нижний Новгород, , 10:08 — REGNUM Кассационная инстанция поставила точку в споре, который длился более года. Нижегородская администрация не смогла оспорить решение московского арбитража, который признал позицию ФАС России по конкурсу на отбор поставщика питания в 143 школы города правильной. Антимонопольное ведомство потребовало отменить результаты конкурса, победителем по которому стало муниципальное предприятие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Еще в конце ноября 2018 года комиссия ФАС РФ признала жалобу по прошедшему конкурсу, поданную одной из компаний, обоснованной и выдала предписание — аннулировать итоги отбора. Предметом закупки 2018 года стало не только питание детей в 143 школах, включая льготное, но и ремонт помещений. Победителем признали скандально известное муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), созданное городскими властями в 2003 году. К нему уже тогда было множество претензий.

Мэрия с решением ФАС не согласилась и попыталась оспорить, а всё это время ЕЦМЗ продолжало кормить школьников. За этот период в одной из школ обнаружили дизентерию. Как раз в той, где услугу питания предоставляло предприятие города. На сегодня у ЕЦМЗ в очередной раз сменился директор, впереди — ребрендинг, в ходе которого, похоже, власти хотят избавиться от негативного шлейфа, тянущегося за центром.

На обед — дизентерия: о питании нижегородских школьников

В апелляционной инстанции ранее решение суда, подтвердившего позицию ФАС, оставили в силе. Не помогла и жалоба в кассацию. В середине декабря Арбитражный суд Московского округа оставил претензии мэрии Нижнего Новгорода без удовлетворения.