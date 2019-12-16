Хабаровск, , 10:07 — REGNUM В Хабаровском крае с начала 2019 года сыграли 9003 свадеб. Такие данные обнародовал краевой ЗАГС, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый брак был зарегистрирован у 6183 женихов и 5919 невест. На повторный брак решились 2820 мужчин и 3084 женщин.

Самой взрослой парой, зарегистрировавшей брак в Хабаровском крае, стали невеста 83 лет и жених 84.

Всего с начала года в регионе замуж вышли 551 женщина старше 50 лет, а женились 804 мужчины старше 50 лет.

300 свадеб сыграли хабаровчане с представителями иностранных государств. Среди женихов в 2019 году были граждане Испании, Польши, Грузии, Казахстана, Гондураса, Мексики, Австралии, Кубы, Сербии, Индии. Своими избранниками назвали хабаровчан невесты из Армении, Белоруссии, Украины, Вьетнама, Королевства Таиланд, Южной Кореи и Сирии.

Самую первую свадьбу 2020 года в Хабаровском крае сыграют в селе Ильинка Хабаровского района — молодые подали заявление, им назначена дата 9 января. Именно с этого дня ЗАГСЫ в крае возобновят работу после новогодних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Хабаровском крае родились 204 двойни и две тройни.