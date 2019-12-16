Москва, , 09:57 — REGNUM Rambler Group требует заблокировать Twitch на территории РФ, а также взыскать с него денежную компенсацию за распространение «пиратских трансляций» Английской премьер-лиги. Об этом 16 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Причиной иска к Twitch Interactive стали матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), незаконно транслировавшиеся сервисом в обход правообладателя — Rambler. Иск в 180 миллиардов рублей образовался из максимальной суммы компенсации 5 миллионов рублей, умноженной на число «пиратских трансляций» — 36 тысяч.

Дело, где истцом выступает ООО «Рамблер Интернет Холдинг», будет рассмотрено 20 декабря в Мосгорсуде.

Rambler Group прибрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в апреле этого года. И уже подавала схожий иск против социальной сети «Одноклассники».