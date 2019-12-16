Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Совет директоров ОАО «Метрострой» до 17 декабря должен решить, кто возглавит предприятие, после того как гендиректор Николай Александров оказался в СИЗО по обвинению в хищении в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщил официальный представитель ОАО.

Напомним, ОАО «Метрострой» является основным подрядчиком строительства петербургской подземки. Николай Александров возглавил предприятие в 2017 году, после того как бразды правления ему передал его отец Вадим Александров, который фактически возглавлял «Метрострой» с 1991 года.

11 декабря 2019 года Николаю Александрову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). Его отправили под стражу до 8 февраля 2020 года.

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В конце прошлой недели в ряде СМИ появилась информация, что якобы в Смольном уже приняли решение и видят на должности руководителя предприятия действующего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкина. Однако официального заявления на этот счет сделано не было.

«До вторника все эти вопросы задавать рано. Все решится советом директоров на заседании», — пояснил собеседник агентства в ОАО «Метрострой».

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