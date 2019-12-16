Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинске прокуратура опротестовала разрешение на строительство 25-этажного дома по улице Братьев Кашириных. Его ранее выдала мэрия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Разрешение от 12 сентября получило ООО СЗ «Домострой». Дом планировалось строить по адресу Братьев Кашириных, 102в. Но часть горожан выступили против и обратились в прокуратуру, которая начала проверку.

В ходе проверки выявились противоречия. В итоге прокуратура решила, что строительство дома с имеющимися нарушениями приводит к угрозе безопасности здоровья и жизни неопределённого круга лиц и недопустимо. «А выданное Администрацией города Челябинска разрешение на строительство подлежит отмене», — отметили в прокуратуре.