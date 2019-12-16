Абакан, , 09:49 — REGNUM Комментируя ИА REGNUM информацию о том, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание, хакасский журналист Андрей Березин подчеркнул, что причиной такой ситуации являются очень низкие доходы.

«Цены на продукты также высоки. Фактически после обязательных трат на еду и коммунальные услуги денег от зарплаты не остаётся. Я сейчас нахожусь на Балканах, и тут цены на продукты значительно ниже, чем в России (начиная от 30%)», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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По его словам, для исправления ситуации необходим рост зарплат.

«Также нужно умерить аппетиты крупных оптовых компаний, снизить налоговое бремя на производителей. Фактически за последние пять лет россияне из людей в достатке превратились в людей, едва сводящих концы с концами. Это результат роста тарифов, налогов и, как следствие, цен. И, конечно, снижения уровня оплаты труда», — подытожил Андрей Березин.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно инфографике о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители европейских стран, граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка.

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