Москва, , 09:48 — REGNUM В России в рамках подготовки к масштабной переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года, поднимают данные других переписей и их влияние на развитие страны. Так, первая в СССР всесоюзная перепись населения состоялась в декабре 1926 года. Статистики отмечают, что она попала на страницы «Двенадцати стульев», а результаты оказали влияние на победу в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в Росстате.

В 1920-ые годы страна приходила в себя после череды войн и революций, и правительство, поставившее своей целью индустриальное развитие страны, поощряло проведение различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение «статистика знает всё».

На проведение переписи из бюджета было потрачено 10 млн рублей: на тот момент курс составляет два рубля за один доллар, а средняя зарплата милиционера — 42−44 рубля. Результаты были обработаны вручную в рекордные 16 месяцев.

В переписных листах было 14 вопросов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств к существованию и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.

Статистики напоминают, что тогда много внимания было уделено вопросам занятости и выяснению источника средств к существованию. В отдельную категорию выделили подростков и асоциальных личностей.

«Деклассированные элементы, проживающие на нетрудовые доходы, также заняли свое место во всесоюзном ранжировании. Надо сказать, что в то время они являлись сознательными гражданами и в графе «основная профессия» честно писали: «вор-рецидивист» или «проститутка», — говорят в Росстате.

Итоги переписи были использованы для разработки первых пятилетних планов развития хозяйства. Так, в первую пятилетку (1928−1932 годы) в СССР было запущено около 3 тыс. заводов, при их размещении учитывалось, где их размещать и кто будет там работать.

«Созданный в те годы промышленный потенциал помог нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне», — подчеркнул директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Отметим, что первая в истории страны перепись состоялась в 1897 году — в российской империи, вторая состоялась в 1920 года, но из-за гражданской войны была переписана только часть страны. Перепись населения 1926 года стала третьей всеобщей переписью, прошедшей на территории России.

Всероссийская перепись населения, которая состоится в октябре 2020 года, станет 12-й. Жители страны впервые самостоятельно могут заполнить переписные листы — на портале гослуслуг, или на переписных участках, в том числе в МФЦ. Напомним, если в 2010 году тираж бумажных бланков переписных листов для переписи населения составлял порядка 200 млн, то «основной план» при подготовке к переписи-2020 — «печать 10% бумажных бланков от необходимого объёма», то есть около 20 млн бланков.

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Переписчики при обходе жилых помещений будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Для переписи будут подготовлены три вида бланков. Два из них предназначены для сбора сведений о гражданах, постоянно проживающих в стране. В том числе 23 вопроса — личного характера, в частности, они касаются возраста, места рождения, национальной принадлежности, образования, состояния в браке, наличия детей, источников доходов, занятости. Ещё семь вопросов будут касаться жилищных условий.

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