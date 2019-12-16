Берлин, , 09:43 — REGNUM Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG обратилась к властям Германии с запросом на прокладку труб у берегов этой страны в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщает DPA со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника издания, соответствующий запрос будет рассматриваться 16 декабря, однако решение будет вынесено позже.

Отмечается, что возле балтийского побережья ФРГ зимуют отдельные виды птиц, а строительство газопровода может помешать их традиционному укладу, поэтому необходимо разрешение на строительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Отметим, ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источники в Сенате США, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

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