Козельск, Калужская область, , 10:32 — REGNUM В Калужской области в рамках регионального проекта «Чистая вода» из федерального бюджета для улучшения качества питьевой воды в городах планируется направить с 2019 по 2024 год 1,8 млрд рублей. Средства пойдут на строительство станций очистки питьевой воды в 15 муниципальных районах, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Так, в декабре 2019 года завершится строительство станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъема в городе Козельске. Финансирование работ составит около 190 млн рублей. Мощность станции — 4920 кубометров в сутки. Количество потребителей, которые получат качественную и количественную услугу водоснабжения, составит более 16 тысяч человек.

Напомним, работа по заключению соглашений в рамках реализации программы «Чистая вода» органами исполнительной власти субъектов России должна быть завершена до 31 декабря 2019 года. Практика перераспределения средств в пользу регионов, которые успешно реализуют проекты, финансируемые из федерального бюджета, получит продолжение и в 2020 году.

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