Пекин, , 09:39 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi представил обновленный седан L5 с кузовом в стиле Rolls-Royce. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новинка получила экстравагантный внешний вид с классическими круглыми фонарями, огромной хромированной радиаторной решеткой и дополнительными декоративными деталями. Задние двери новинки открываются в обратную сторону.

Однако интерьер автомобиля однозначно проигрывает британскому Rolls-Royce по роскоши и качеству сборки. Так, в салоне машины установлена простая приборная панель с физическими приборами, большой экран мультимедийной развлекательной системы и блок управления климатической системы.

В движение модель приводит 408-сильный двигатель V12 рабочим объёмом 6 л. Он агрегатируется с 6-скоростной автоматической трансмиссией и системой привода 4×4.

Пока стоимость и дата выхода L5 не сообщается.

Напомним, по итогам января-октября текущего года мировые продажи седана бреда Hongqi автопроизводителя FAW Group составили 75 520 машин. Это на 217% больше, чем год назад. Стоит отметить, что на 2019 год руководство компании поставило цель продать 100 000 автомобилей.

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