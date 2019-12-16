Ханой, , 09:24 — REGNUM Вьетнамский производитель автомобилей VinFast планирует в 2021 году выйти на рынок Соединённых Штатов. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Это первая вьетнамская автокомпания, машины которой могут появиться на американском рынке.

Выход компании VinFast на рынки других стран необходим для роста дохода автопроизводителя, так как домашний авторынок не позволит вывести марку на прибыльность. Это заставляет бренд осваивать рынки Азии, Европы, России и США.

По словам одного из владельцев автопредприятия Фам Нхат Вуонг (владеет 49% акций), для вывода компании на американский рынок размер инвестиций составит два миллиарда долларов.

«Наша конечная цель — создать международный бренд. Это будет очень трудный путь, и нам придется приложить немало усилий. Но впереди только одна дорога», — сказал он.

Напомним, в 2018 году компания VinFast принимала участие в Парижском автомобильном салоне. Дизайн модели был разработан дизайнерским ателье Pininfarina.

Напомним также, что с 2020 года вьетнамская компания VinFast готова начать продажу автомобилей в РФ. Кроме того, автопроизводитель намерен локализовать своё производство в нашей стране. Вопрос о выходе компании на авторынок России уже обсуждался на межправительственной комиссии.

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