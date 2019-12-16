Барнаул, , 09:17 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя результаты исследования РИА Новости, отметила, что тратит на еду минимум 12−15% от доходов.

«Но если месяц насыщен поездками, встречами с близкими людьми, приятными событиями, связанными с общением, то и до 70% могу потратить», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Оксана Молодых.

Напомним, ранее РИА Новости провело исследование, в ходе которого выяснилось что граждане России направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета.

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