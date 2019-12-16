Кызыл, , 09:00 — REGNUM Главной задачей министерства финансов Тувы станет исполнение социальных обязательств и создание условий для роста доходов семей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, об этом заявил руководитель ведомства Орлан Достай, комментируя послание главы.

По его словам, министерству поручено искать дополнительные источники средств на выполнение этой задачи.

«Думаю, что в течение декабря и января мы найдем приемлемое решение и предложим его главе республики», — отметил он.

При этом он указал на то, что более полмиллиарда рублей должно пойти на стартапы. Деньги отложены отдельно от средств на другие цели и пойдут на создание новых производств на уровне малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол в своём послании Заксобранию заявил, что 2019 год стал определяющим в реализации национальных проектов в Туве. По его словам, здесь начали строиться 248 социально значимых объектов.

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