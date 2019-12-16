Берлин, , 08:55 — REGNUM Компания Mercedes-Benz задерживает старт продаж электрического компактного кроссовера EQC почти на год из-за конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основным конкурентом в сфере производства электрокаров немецкий автопроизводитель считает компанию Tesla. Поэтому Mercedes-Benz решил не приступать к продаже EQC до тех пор, пока покупатели «все еще хотят покупать автомобили компании Tesla».

Стоит отметить, что Mercedes EQC является первой полностью электрической машиной бренда из 10 полноценных электрокаров Mercedes, премьера которых должна состояться до 2022 года.

До заявления автопроизводителя официальная демонстрация модели планировалась в Соединённых Штатах в 2020 году, однако теперь эта дата переносится до 2021 года.

Напомним, в начале декабря в сети были обнародованы снимки электрического Mercedes EQS в камуфляже. Авто на фото не походит ни на одну модель из существующей линейки немецкого автопроизводителя. Специалисты компании снабдили машину более практичной подвеской и новой модульной платформой MEA.

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