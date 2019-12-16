Оренбург, , 08:51 — REGNUM На реализацию мероприятий по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в течение ближайшей пятилетки (2020−2025 годы) выделят 5,5 млрд рублей. Деньги выделят на условиях софинансирования. В 2020 году на развитие сельских территорий перечислят 1,134 млрд рублей, из которых 707,7 млн рублей — федеральные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

В планах улучшение жилищных условий для 80 семей в 2020 году. Ожидается, что в рамках программы в строй введут 5 тыс. квадратных метров жилья, построят 6,07 км дорог, 28,3 км локальных водопроводов, а также 3 км газовых сетей. Сельхозтоваропроизводителям компенсируют 30% затрат, связанных с обучением и прохождение практики 317 студентов.

На 2020 год в Минсельхозе Российской Федерации прошли конкурсный отбор два проекта комплексного развития сельских территорий — поселка Пригородный Оренбургского района и райцентра Новосергиевка. На реализацию этих проектов выделяют 535,6 млн. рублей, которые пойдут на строительство школы, дома культуры, развития сети газоснабжения и электроснабжения, покупку школьных автобусов.

На реализацию 24 проектов по благоустройству в 2020 году предусмотрено 31,8 млн рублей.