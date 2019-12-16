Уфа, , 08:58 — REGNUM Около 190 млн рублей выплачено предпринимателям в 2019 году по публичным контрактам благодаря прокурорскому реагированию. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году прокуратура пресекла нарушение сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов и добилась их оплаты на порядка 190 млн рублей.

В 2019 году было возбуждено 40 административных дел по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Так, на главу Батыровского сельсовета в Аургазинском районе Башкирии был наложен штраф 30 тысяч рублей за несвоевременный расчет с бизнесменом, который отремонтировал фасад и кровлю здания администрации. Сумма этого контракта составила порядка 300 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем была погашена в полном объеме.

В Уфе такой же штраф был выписан экс-заместителю начальника Управления капитального строительства администрации города за то, что предприятию не было перечислено 2,7 млн рублей за подключение здания котельной к сетям газораспределения.