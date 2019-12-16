Анадырь, 16 декабря 2019, 08:40 — REGNUM Прямой авиарейс Владивосток — Анадырь — Владивосток запустят с 22 мая 2020 года. Авиакомпания S7 уже начала продажу билетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Самолёты Airbus А-320 neo будут летать еженедельно по пятницам, пассажировместимость — 166 человек. Время в пути — 5−5,5 часов.
Субсидированный билет Анадырь — Владивосток — Анадырь будет стоить от 27 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, полёты по маршруту Анадырь — Петропавловск-Камчатский рассматривает руководство авиакомпании «Аврора».