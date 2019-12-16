Чита, , 08:29 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился организовать работу по информированию забайкальцев о возможности получить «Дальневосточную ипотеку» под 2%. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.

«Необходимо организовать разъяснительную работу про запускаемый инструмент, провести хорошую кампанию, чтобы все забайкальцы знали про эту и другие возможность», — заявил Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия перешли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на местных жителей стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Документы, утверждающе положения программы «Дальневосточная ипотека» были подписаны в начале декабря 2019 г. Средняя сумма кредитов составила 4,5 млн рублей. Средняя стоимость квартир — более 7 млн рублей.

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